Wiener Börse-Handel: ATX zum Handelsstart im Plus

Beim ATX lassen sich am ersten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 6 848,52 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 192,729 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,030 Prozent tiefer bei 6 796,12 Punkten, nach 6 798,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 796,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 859,89 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 631,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 6 527,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 4 628,72 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 27,97 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6 914,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,30 Prozent auf 181,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,82 Prozent auf 72,80 EUR), EVN (+ 1,61 Prozent auf 28,35 EUR), Erste Group Bank (+ 1,60 Prozent auf 120,70 EUR) und Raiffeisen (+ 1,54 Prozent auf 62,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen OMV (-0,97 Prozent auf 71,35 EUR), voestalpine (-0,96 Prozent auf 45,46 EUR), Verbund (-0,65 Prozent auf 61,60 EUR), STRABAG SE (-0,56 Prozent auf 106,60 EUR) und Palfinger (-0,33 Prozent auf 29,80 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 20 206 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,148 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at