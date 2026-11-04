Wiener Börse-Handel: ATX zum Handelsstart in Grün

So bewegt sich der ATX am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch verbucht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 1,83 Prozent auf 6 512,93 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 186,074 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6 396,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 396,13 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 396,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 513,37 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 6 718,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, notierte der ATX bei 6 657,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 794,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,70 Prozent aufwärts. Bei 7 043,27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 3,82 Prozent auf 111,30 EUR), Raiffeisen (+ 3,80 Prozent auf 58,75 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,61 Prozent auf 141,60 EUR), BAWAG (+ 2,22 Prozent auf 161,20 EUR) und STRABAG SE (+ 1,37 Prozent auf 103,80 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Palfinger (-0,37 Prozent auf 27,20 EUR), Wienerberger (-0,12 Prozent auf 17,00 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 11,04 EUR), Verbund (+ 0,00 Prozent auf 69,50 EUR) und CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,15 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 58 618 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,302 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,24 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at