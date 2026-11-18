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18.11.2026 09:28:45
Wiener Börse-Handel ATX zum Start mit Abgaben
Am Mittwoch notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,07 Prozent tiefer bei 6 517,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193,357 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent tiefer bei 6 521,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 521,88 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 550,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 517,35 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 6 557,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 642,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der ATX mit 4 716,63 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,78 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,47 Prozent auf 116,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,96 Prozent auf 21,10 EUR), Andritz (+ 0,37 Prozent auf 81,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,31 Prozent auf 32,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,27 Prozent auf 75,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-1,16 Prozent auf 16,14 EUR), UNIQA Insurance (-0,76 Prozent auf 18,22 EUR), DO (-0,66 Prozent auf 227,50 EUR), Raiffeisen (-0,57 Prozent auf 61,00 EUR) und Palfinger (-0,56 Prozent auf 26,60 EUR) unter Druck.
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 631 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,488 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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