Wiener Börse-Handel: Börsianer lassen ATX Prime steigen

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,39 Prozent fester bei 3 255,86 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,146 Prozent schwächer bei 3 238,32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 243,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 235,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 268,15 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 378,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 179,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 360,28 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 22,49 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Erste Group Bank (+ 2,10 Prozent auf 112,00 EUR), BAWAG (+ 1,96 Prozent auf 171,30 EUR), Rosenbauer (+ 1,63 Prozent auf 62,20 EUR), Telekom Austria (+ 1,51 Prozent auf 8,75 EUR) und EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-9,68 Prozent auf 10,26 EUR), AT S (AT&S) (-3,95 Prozent auf 206,50 EUR), Polytec (-3,67 Prozent auf 5,78 EUR), UBM Development (-3,13 Prozent auf 15,50 EUR) und Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 382 507 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at