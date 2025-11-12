Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Gewinne im ATX

Schlussendlich sprang der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,50 Prozent auf 4 931,68 Punkte an. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 142,797 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,021 Prozent fester bei 4 859,93 Punkten, nach 4 858,93 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 935,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 859,41 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 3,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4 716,84 Punkte. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bei 3 501,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 34,86 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 4 935,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 8,08 Prozent auf 34,78 EUR), Lenzing (+ 4,80 Prozent auf 21,85 EUR), Wienerberger (+ 2,62 Prozent auf 26,62 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,19 Prozent auf 13,08 EUR) und Verbund (+ 2,03 Prozent auf 67,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil DO (-3,50 Prozent auf 193,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 28,75 EUR), Österreichische Post (-0,81 Prozent auf 30,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 23,94 EUR) und CPI Europe (+ 0,43 Prozent auf 16,36 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 798 172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 35,884 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,71 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,94 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

