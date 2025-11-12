voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
ATX-Kursentwicklung 12.11.2025 17:59:06

Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Gewinne im ATX

Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Gewinne im ATX

Der ATX verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Schlussendlich sprang der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,50 Prozent auf 4 931,68 Punkte an. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 142,797 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,021 Prozent fester bei 4 859,93 Punkten, nach 4 858,93 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 935,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 859,41 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 3,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4 716,84 Punkte. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bei 3 501,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 34,86 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 4 935,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 8,08 Prozent auf 34,78 EUR), Lenzing (+ 4,80 Prozent auf 21,85 EUR), Wienerberger (+ 2,62 Prozent auf 26,62 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,19 Prozent auf 13,08 EUR) und Verbund (+ 2,03 Prozent auf 67,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil DO (-3,50 Prozent auf 193,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 28,75 EUR), Österreichische Post (-0,81 Prozent auf 30,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 23,94 EUR) und CPI Europe (+ 0,43 Prozent auf 16,36 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 798 172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 35,884 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,71 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,94 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)mehr Nachrichten