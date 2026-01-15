Wolford Aktie
|ATX Prime-Entwicklung
|
15.01.2026 17:58:58
Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime
Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,68 Prozent fester bei 2 716,81 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,011 Prozent fester bei 2 698,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 698,49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 716,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 681,74 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,18 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 15.12.2025, einen Stand von 2 569,08 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 15.10.2025, einen Wert von 2 331,68 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Stand von 1 856,75 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 716,81 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 654,40 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 5,33 Prozent auf 3,95 EUR), AMAG (+ 4,10 Prozent auf 25,40 EUR), Vienna Insurance (+ 3,74 Prozent auf 66,50 EUR), PORR (+ 3,73 Prozent auf 33,40 EUR) und Lenzing (+ 3,60 Prozent auf 25,90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-2,60 Prozent auf 3,00 EUR), DO (-2,14 Prozent auf 205,50 EUR), Flughafen Wien (-1,44 Prozent auf 54,80 EUR), OMV (-1,41 Prozent auf 48,98 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,38 Prozent auf 92,90 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 585 883 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,777 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent an der Spitze im Index.
Analysen zu Wolford AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
