ATX Prime-Entwicklung 15.01.2026 17:58:58

Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime

Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime

Am vierten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,68 Prozent fester bei 2 716,81 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,011 Prozent fester bei 2 698,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 698,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 716,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 681,74 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,18 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 15.12.2025, einen Stand von 2 569,08 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 15.10.2025, einen Wert von 2 331,68 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Stand von 1 856,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 716,81 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 654,40 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 5,33 Prozent auf 3,95 EUR), AMAG (+ 4,10 Prozent auf 25,40 EUR), Vienna Insurance (+ 3,74 Prozent auf 66,50 EUR), PORR (+ 3,73 Prozent auf 33,40 EUR) und Lenzing (+ 3,60 Prozent auf 25,90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-2,60 Prozent auf 3,00 EUR), DO (-2,14 Prozent auf 205,50 EUR), Flughafen Wien (-1,44 Prozent auf 54,80 EUR), OMV (-1,41 Prozent auf 48,98 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,38 Prozent auf 92,90 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 585 883 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,777 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolford AG

Analysen zu Wolford AG

05.10.20 Wolford buy Raiffeisen Centrobank AG
19.03.19 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.12.18 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
11.12.17 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AMAG 26,30 3,54% AMAG
DO & CO 206,00 0,24% DO & CO
Erste Group Bank AG 104,90 -0,38% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,10 -0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 55,00 0,36% Flughafen Wien AG
Lenzing AG 25,55 -1,35% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 91,70 -1,29% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 49,10 0,25% OMV AG
Polytec 3,89 -1,52% Polytec
PORR AG 33,20 -0,60% PORR AG
Raiffeisen 37,44 0,11% Raiffeisen
Vienna Insurance 66,60 0,15% Vienna Insurance
voestalpine AG 38,76 -2,12% voestalpine AG
Wolford AG 2,94 -2,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 716,26 -0,02%

