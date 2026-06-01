Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Kursentwicklung
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01.06.2026 12:26:56
Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX aktuell
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 6 149,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 172,562 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,019 Prozent auf 6 147,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6 148,87 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6 127,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 166,52 Zähler.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der ATX mit 5 794,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 701,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bewegte sich der ATX bei 4 426,79 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14,90 Prozent zu Buche. Bei 6 167,48 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 2,83 Prozent auf 29,05 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,45 Prozent auf 17,58 EUR), Verbund (+ 1,82 Prozent auf 58,60 EUR), OMV (+ 1,46 Prozent auf 62,55 EUR) und Lenzing (+ 1,06 Prozent auf 23,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Erste Group Bank (-0,97 Prozent auf 102,00 EUR), DO (-0,93 Prozent auf 192,20 EUR), Raiffeisen (-0,85 Prozent auf 49,00 EUR), Österreichische Post (-0,78 Prozent auf 32,00 EUR) und voestalpine (-0,62 Prozent auf 48,10 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 177 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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