Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX aktuell

In Wien stehen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 6 149,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 172,562 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,019 Prozent auf 6 147,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6 148,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 127,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 166,52 Zähler.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der ATX mit 5 794,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 701,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bewegte sich der ATX bei 4 426,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14,90 Prozent zu Buche. Bei 6 167,48 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 2,83 Prozent auf 29,05 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,45 Prozent auf 17,58 EUR), Verbund (+ 1,82 Prozent auf 58,60 EUR), OMV (+ 1,46 Prozent auf 62,55 EUR) und Lenzing (+ 1,06 Prozent auf 23,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Erste Group Bank (-0,97 Prozent auf 102,00 EUR), DO (-0,93 Prozent auf 192,20 EUR), Raiffeisen (-0,85 Prozent auf 49,00 EUR), Österreichische Post (-0,78 Prozent auf 32,00 EUR) und voestalpine (-0,62 Prozent auf 48,10 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 177 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at