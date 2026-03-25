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25.03.2026 12:27:16
Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX am Mittwochmittag
Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 2,67 Prozent stärker bei 5 409,00 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 153,302 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,024 Prozent fester bei 5 269,85 Punkten, nach 5 268,58 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 268,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 410,13 Punkten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 4,35 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der ATX noch bei 5 766,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 5 247,21 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 4 270,37 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,07 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 10,17 Prozent auf 54,70 EUR), Lenzing (+ 5,16 Prozent auf 24,45 EUR), Wienerberger (+ 4,46 Prozent auf 23,40 EUR), Andritz (+ 4,18 Prozent auf 63,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 3,83 Prozent auf 15,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Verbund (-0,31 Prozent auf 64,15 EUR), Österreichische Post (-0,15 Prozent auf 33,85 EUR), DO (+ 0,94 Prozent auf 171,60 EUR), EVN (+ 1,11 Prozent auf 27,30 EUR) und OMV (+ 1,17 Prozent auf 60,70 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 159 578 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,267 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,33 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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