Wiener Börse-Handel: So bewegt sich der ATX Prime am Montagmittag

Der ATX Prime befindet sich am Mittag im Aufwind.

Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 2,56 Prozent auf 3 164,88 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent höher bei 3 086,40 Punkten, nach 3 085,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 174,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 086,40 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der ATX Prime 2 898,02 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 2 618,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der ATX Prime auf 2 189,12 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 19,06 Prozent nach oben. Bei 3 174,80 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 28,92 Prozent auf 198,80 EUR), FACC (+ 6,61 Prozent auf 17,10 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), PORR (+ 5,08 Prozent auf 43,45 EUR) und Palfinger (+ 4,95 Prozent auf 35,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-5,66 Prozent auf 10,00 EUR), OMV (-4,60 Prozent auf 56,00 EUR), Flughafen Wien (-2,40 Prozent auf 48,80 EUR), Verbund (-1,47 Prozent auf 56,80 EUR) und Österreichische Post (-1,24 Prozent auf 31,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 246 540 Aktien gehandelt. Mit 42,336 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at