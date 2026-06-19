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19.06.2026 15:59:21
Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX am Nachmittag
Am Freitag sinkt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,17 Prozent auf 6 516,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 182,148 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,036 Prozent tiefer bei 6 525,09 Punkten, nach 6 527,41 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6 479,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 534,92 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 4,10 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 19.05.2026, einen Stand von 5 836,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, betrug der ATX-Kurs 5 263,02 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 307,90 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 21,77 Prozent zu Buche. Bei 6 571,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,70 Prozent auf 17,16 EUR), BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 171,40 EUR), EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,15 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,46 Prozent auf 65,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-1,65 Prozent auf 44,06 EUR), Wienerberger (-1,24 Prozent auf 23,86 EUR), CA Immobilien (-1,08 Prozent auf 23,00 EUR), Raiffeisen (-0,92 Prozent auf 53,65 EUR) und DO (-0,69 Prozent auf 215,50 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 242 061 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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