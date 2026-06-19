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ATX im Fokus 19.06.2026 15:59:21

Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX am Nachmittag

Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX am Nachmittag

Wenig verändert zeigt sich der ATX am Nachmittag.

Am Freitag sinkt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,17 Prozent auf 6 516,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 182,148 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,036 Prozent tiefer bei 6 525,09 Punkten, nach 6 527,41 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6 479,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 534,92 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 4,10 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 19.05.2026, einen Stand von 5 836,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, betrug der ATX-Kurs 5 263,02 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 307,90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 21,77 Prozent zu Buche. Bei 6 571,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,70 Prozent auf 17,16 EUR), BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 171,40 EUR), EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,15 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,46 Prozent auf 65,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-1,65 Prozent auf 44,06 EUR), Wienerberger (-1,24 Prozent auf 23,86 EUR), CA Immobilien (-1,08 Prozent auf 23,00 EUR), Raiffeisen (-0,92 Prozent auf 53,65 EUR) und DO (-0,69 Prozent auf 215,50 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 242 061 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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