Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,80 Prozent auf 3 204,43 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 3 230,43 Punkte an der Kurstafel, nach 3 230,33 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 197,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 231,82 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,82 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 18.05.2026, den Stand von 2 905,73 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Wert von 2 694,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 185,70 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,55 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 231,82 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 7,54 Prozent auf 0,53 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,21 Prozent auf 223,00 EUR), Lenzing (+ 3,41 Prozent auf 28,80 EUR), Frequentis (+ 1,87 Prozent auf 76,30 EUR) und AMAG (+ 1,49 Prozent auf 27,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Schoeller-Bleckmann (-4,93 Prozent auf 31,85 EUR), UNIQA Insurance (-4,81 Prozent auf 17,02 EUR), voestalpine (-3,66 Prozent auf 44,70 EUR), Marinomed Biotech (-2,65 Prozent auf 9,20 EUR) und ZUMTOBEL (-2,27 Prozent auf 4,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 139 895 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,084 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at