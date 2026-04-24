AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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ATX-Performance 24.04.2026 12:26:52

Wiener Börse-Handel So steht der ATX mittags

Wiener Börse-Handel So steht der ATX mittags

Der ATX zeigt sich derzeit in Rot.

Am Freitag tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,18 Prozent tiefer bei 5 745,32 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 165,989 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,031 Prozent höher bei 5 815,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 813,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5 731,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 818,94 Zähler.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,55 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wurde der ATX mit 5 268,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der ATX bei 5 519,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 025,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,35 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,51 Prozent auf 94,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,09 Prozent auf 37,05 EUR), Palfinger (+ 1,09 Prozent auf 37,05 EUR), CA Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 26,10 EUR) und OMV (+ 0,43 Prozent auf 58,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Österreichische Post (-4,96 Prozent auf 33,55 EUR), BAWAG (-3,99 Prozent auf 146,90 EUR), voestalpine (-3,25 Prozent auf 41,68 EUR), PORR (-2,48 Prozent auf 39,25 EUR) und Wienerberger (-2,17 Prozent auf 24,32 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 159 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,384 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7,66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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