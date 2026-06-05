Wiener Börse-Handel So steht der ATX nachmittags

Der ATX zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Am Freitag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,18 Prozent tiefer bei 6 105,23 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 171,326 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 6 116,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 116,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 101,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 165,00 Zähler.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,691 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wurde der ATX mit 5 800,23 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 437,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 415,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14,08 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1,53 Prozent auf 59,70 EUR), Erste Group Bank (+ 1,29 Prozent auf 102,30 EUR), Wienerberger (+ 1,26 Prozent auf 24,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,22 Prozent auf 49,72 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,01 Prozent auf 60,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil CA Immobilien (-5,44 Prozent auf 22,60 EUR), PORR (-4,33 Prozent auf 38,65 EUR), voestalpine (-3,20 Prozent auf 47,22 EUR), AT S (AT&S) (-2,39 Prozent auf 138,80 EUR) und Lenzing (-1,72 Prozent auf 22,80 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 174 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,035 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at