13.11.2025 12:26:36
Wiener Börse-Handel: So steht der ATX Prime mittags
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent höher bei 2 453,48 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,026 Prozent fester bei 2 449,56 Punkten, nach 2 448,92 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 440,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 461,76 Punkten.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 3,67 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 360,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 361,64 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 726,87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 34,37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 461,76 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Punkte.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 5,15 Prozent auf 71,50 EUR), Palfinger (+ 4,27 Prozent auf 30,50 EUR), Raiffeisen (+ 3,67 Prozent auf 33,92 EUR), Lenzing (+ 2,75 Prozent auf 22,45 EUR) und Wienerberger (+ 2,55 Prozent auf 27,30 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-2,95 Prozent auf 65,70 EUR), EVN (-2,21 Prozent auf 26,60 EUR), Addiko Bank (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR), voestalpine (-1,32 Prozent auf 34,32 EUR) und AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 311 612 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,175 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
