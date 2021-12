Wiener Börse: Höhere Streubesitzfaktoren für BAWAG, Erste Group, PORR - Aktien freundlich

Mit 20. Dezember erhöht sich an der Wiener Börse für die Aktien der beiden ATX-Werte BAWAG und Erste Group sowie den ATX-Prime-Titel PORR der Streubesitzfaktor, zugleich ändert sich auch die Zusammensetzung des ATX Top Dividend, der die 15 Prime-Market-Aktien mit der höchsten Dividendenrendite vereinigt, teilte die Wiener Börse am Dienstagabend mit.

Die nächste planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung des Nationalindex ATX findet im März 2022 statt.

Für die BAWAG Group AG steigt der Streubesitzfaktor von 0,8 auf 0,9, nachdem der US-Investor GoldenTree seinen Anteil reduziert hat. In der Erste Group Bank AG steigt nach dem Ausstieg der spanischen CAIXABANK der Streubesitzfaktor von 0,7 auf 0,8. Bei der PORR AG kommt es infolge der Kapitalerhöhung, im Zuge derer sich das Syndikat verkleinerte, zu höherem Streubesitz - der Free-Float-Faktor steigt daher von 0,4 auf 0,5 an. Die damit leicht gestiegenen Gewichtungen der drei Unternehmen werden am 20.12. wirksam.

In den ATX Top Dividend als "Benchmark für Dividendenkaiser" neu aufgenommen werden die Titel von Addiko Bank, BAWAG, Erste Group, IMMOFINANZ, Polytec, Raiffeisen Bank International (RBI) sowie Semperit. Gestrichen werden dagegen EVN, Mayr-Melnhof Karton, Rosenbauer, S IMMO, Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO), UNIQA und Wienerberger.

Die Aktien von PORR, BAWAG und Erste Group zeigen sich am Mittwoch in Wien freundlich. Anteilsscheine von PORR gewinnen zeitweise 0,15 Prozent auf 13,24 Euro, BAWAG-Aktien steigen zeitweise um 0,1 Prozent auf 52,20 Euro und für Titel von Erste Group geht es zeitweise 0,18 Prozent aufwärts auf 39,97 Euro.

sp

APA