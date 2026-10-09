Wiener Börse im Frühhandel freundlich

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Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag im Frühhandel von seiner freundlichen Seite präsentiert. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.30 Uhr um 0,36 Prozent auf 6.584,30 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,37 Prozent auf 3.230,93 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich fester.

Marktbeobachter sprachen von einem Erholungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. Allerdings bleibt die Lage an den Finanzmärkten angespannt, die Volatilität ist erhöht. Unterstützung lieferte der etwas gesunkene Rohölpreis. Datenseitig richtet sich das Interesse zu Wochenschluss auf das Michigan Sentiment, einem wichtigen Frühindikator, der die Stimmung der US-Verbraucher misst.

Aktien der OMV zeigten sich im Frühhandel in einem negativen europäischen Branchenumfeld um 2,7 Prozent tiefer. Staatlich verordnete "Solidaritätsbeiträge" in Österreich und Rumänien belasten das Ergebnis des teilstaatlichen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns im dritten Quartal 2026 voraussichtlich mit 150 Mio. bis 200 Mio. Euro. Wie das Unternehmen am Freitag im Trading Update mitteilte, schlagen die Abgaben als Sondereffekt auf den ausgewiesenen Periodenüberschuss durch. Operativ profitierte der Konzern von einer spürbar gestiegenen europäischen Raffinerie-Referenzmarge.

Zu den größeren Verlierern zählten im Frühhandel auch AT&S mit minus 2,7 Prozent. voestalpine führten hingegen mit plus 4,4 Prozent die Gewinnerliste im prime market an.

Die Analysten von Berenberg haben ihr Kursziel für Wienerberger von 25,0 auf 19,0 Euro gesenkt, die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt. Aktien des Baustoffkonzerns gewannen im heutigen Frühhandel gut zwei Prozent auf 15,67 Euro.

Der Baukonzern Porr hat am Donnerstag einen Aktienrückkauf um bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Höchstens 392.782 Aktien bzw. 1 Prozent des Grundkapitals will das Unternehmen erwerben - zu einem Preis zwischen 1,0 Euro und "maximal 10 Prozent über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der dem Aktienrückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage", teilte Porr mit. Porr-Aktien gaben um 0,6 Prozent nach.

ger/rst

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