ATX

5 234,55
44,35
0,85 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
19.12.2025 10:10:00

Wiener Börse im Frühhandel im Plus - ATX gewinnt 0,3 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag im Frühhandel Zuwächse verzeichnet. Der ATX stieg im Laufe des Vormittags über die 5.200er-Marke und notierte mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 5.205,82 Punkten. Der ATX Prime gewann um 0,26 Prozent auf 2.583,20 Zähler. Die wichtigsten europäischen Handelsplätze zeigten sich zum Wochenschluss im Plus.

Allerdings kann es im weiteren Laufe des Tages zu größeren Kursschwankungen kommen. Im Fokus des Handelstages steht nämlich der große Verfall an den Terminbörsen. An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus.

In der Früh hob die Bank von Japan den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent an. Das sorgte mit guten Vorgaben der Wall Street auf den wichtigsten asiatischen Märkten für Zugewinne. Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ hingegen am Donnerstag den wichtigen Einlagensatz zum vierten Mal in Folge bei 2,0 Prozent. Die Bank von England und die Fed senkten inzwischen die Zinsen weiter und die Helaba-Experten halten eine Lockerung der US-Geldpolitik im ersten Quartal des nächsten Jahres für denkbar. Weder die Zinsentscheidungen noch die US-Verbraucherpreise hätten aber bisher allzu tiefe Spuren hinterlassen, so Helaba.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert derzeit ihre gesamtwirtschaftliche Prognose für 2025 bis 2027. Unternehmensseitig ist im Verlauf des Tages nicht viel zu erwarten. Raiffeisen Bank International (RBI) rückten zum Start des Handelstages erneut in den Blickpunkt. Nachdem die Papiere am Donnerstag um 2,63 Prozent nachgaben, sind sie nun mit 2,15 Prozent im Plus. Auf Erholungskurs waren auch die Aktien von Frequentis. Sie verloren am Donnerstag 3,77 Prozent, starteten aber mit plus 3,01 Prozent in den heutigen Handelstag.

Palfinger verlor im Frühhandel 2,10 Prozent, Agrana 1,75 Prozent. Im Minus waren auch die Papiere von FACC (1,72 Prozent) und AT&S (1,51 Prozent).

rst/ger

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 234,55 0,85%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen