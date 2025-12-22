Wiener Börse im Frühhandel wenig bewegt - ATX plus 0,26 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Gewinnen auf eine neue Bestmarke in die Weihnachtswoche gestartet. Zwischenzeitlich kam der heimische Leitindex ATX auf 5.252,4 Punkte und übertrag damit das Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Zuletzt stand der ATX mit einem Plus von 0,05 Prozent wenig bewegt bei 5.237,1 Einheiten. Die aktuelle Handelswoche ist verkürzt, die Wiener Börse hat lediglich am Montag und am Dienstag offen.

Der mehr Aktien umfassende ATX Prime legte in ähnlichem Ausmaß zu und kam mit plus 0,07 Prozent auf 2.598,4 Punkte.

Vorweihnachtlich ruhig war die Meldungslage in der Früh. Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. Bei einigen Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.

Tatsächlich gab es im Frühhandel im ATX ein paar größere Kursausschläge. EVN sackten um 4,1 Prozent ab, voestalpine verloren 1,3 Prozent an Wert.

Doch auch Gewinne wurden zu Beginn der Weihnachtswoche verzeichnet, Vienna Insurance Group waren um 2,5 Prozent höher. Auch AT&S legten um 2,1 Prozent zu. Der Leiterplattenhersteller bekommt mit Gerrit Steen mit Wirkung zum 1. Februar 2026 einen neuen Finanzchef.

lof/mik

