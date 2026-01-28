Wiener Börse kaum verändert - ATX mit minus 0,01 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit kaum veränderter Tendenz präsentiert. Der ATX trat mit minus 0,01 Prozent bei 5.619,45 Einheiten auf der Stelle, nachdem der heimische Leitindex am Vortag erneut ein Rekordhoch markiert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen agierten die Anleger vor der am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung abwartend.

Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine ruhige Meldungslage vor. Die Strabag-Aktien kamen leicht um 1,6 Prozent zurück. Am Vortag waren die Titel des Baukonzerns in Reaktion auf eine erhöhte Gewinnprognose um fast zwölf Prozent hochgesprungen.

Bei den schwergewichteten Banken gab es keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen. Während BAWAG und Raiffeisen Bank International um 0,4 bzw. 0,7 Prozent zulegen konnten, gaben die Titel der Erste Group um 0,6 Prozent nach.

Im Technologiebereich steigerten sich AT&S-Anteilsscheine um 2,1 Prozent. Europaweit sorgten Zahlen und Ausblick des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML für eine gute Sektorstimmung.

