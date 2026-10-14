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14.10.2026 10:03:00

Wiener Börse kaum verändert - ATX verliert knappe 0,04 %

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursbewegungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel mit einer knapp behaupteten Tendenz gezeigt. Der Leitindex ATX gab gegen 9.45 Uhr knappe 0,04 Prozent auf 6.625,31 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen überwiegend leicht nach oben. Negative Vorgaben hatten hingegen die US-Börsen am Vorabend geliefert. Zudem legten die Rohölnotierungen wieder etwas zu.

Die Tagung von IWF und Weltbank in Bangkok sorgt heute für eine Fülle von Redebeiträgen der EZB- und Fed-Vertreter, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Neben den aktuellen Inflationsgefahren könnten Themen wie die langfristige Finanzierbarkeit der Staatsschulden auf der Agenda stehen. Die Experten rechnen aber nicht damit, dass die erhöhten Zinserhöhungserwartungen forciert werden.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage noch sehr dünn. In einem festen europäischen Technologiesektor gewann in Wien die AT&S-Aktie 1,7 Prozent.

Keinen einheitlichen Trend wiesen die schwergewichteten Banken auf. Die Titel der Erste Group legten 0,2 Prozent zu, BAWAG und Raiffeisen Bank International fielen hingegen um 1,0 bzw. 1,2 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten gewannen Wienerberger 1,6 Prozent. voestalpine stärkten sich um 0,9 Prozent. Die Versicherer UNIQA und Vienna Insurance verbilligten sich um 0,8 bzw. 1,1 Prozent.

ste/moe

ISIN AT0000999982

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