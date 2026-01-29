Wiener Börse kaum verändert im Frühhandel - ATX minus 0,01 %

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursbewegungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit einer kaum veränderten Tendenz präsentiert. Der ATX gab bis zehn Uhr um knappe 0,01 Prozent auf 5.620,11 Einheiten nach, nachdem sich der heimischen Leitindex zuvor mit einem Rekordkurs präsentiert hatte. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen überwiegend mit den Aktienkursen nach oben.

Die US-Notenbank hat die Leitzinsen am Vorabend wie erwartet unverändert belassen. Klare Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Lockerung der Geldpolitik gab es zudem von der Fed nicht. Datenseitig richten sich die Blicke auch am Berichtstag in die USA, dort werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe publiziert, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt rückte Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die KTM-Mutter hat 2025 zwar fast die Hälfte des Umsatzes verloren, dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber einen Gewinn nach Steuern von 590 Mio. Euro ausweisen. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Mrd. Euro verbucht. Der Umsatz ging um 46 Prozent auf 1 Mrd. Euro zurück. Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf 748 Mio. Euro, nach 1,18 Mrd. Euro Verlust im Jahr davor. Die Bajaj-Titel gewannen 1,2 Prozent.

Weiters haben die Analysten der kanadischen Bank RBC ihr Anlagevotum für die OMV-Aktie von "sector-perform" auf "underperform" zurückgenommen. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens von 50 auf 46 Euro nach unten revidiert. Die OMV-Papiere legten dennoch um 1,1 Prozent auf 50,30 Euro zu.

Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 1,4 Prozent. BAWAG legten 0,3 Prozent zu und die Papiere der Erste Group verbilligten sich um 0,5 Prozent.

ste/mik

ISIN AT0000999982