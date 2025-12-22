ATX

22.12.2025 12:31:00

Wiener Börse kommt zu Mittag nicht vom Fleck - ATX plus 0,05 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag zu Mittag nicht vom Fleck gekommen. Zwischenzeitlich kam der heimische Leitindex ATX auf 5.252,4 Punkte und übertraf damit das Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Zuletzt stand der ATX mit einem knappen Plus von 0,05 Prozent wenig bewegt bei 5.237 Einheiten. Die aktuelle Handelswoche ist verkürzt, die Wiener Börse hat lediglich am Montag und am Dienstag offen.

Der mehr Aktien umfassende ATX Prime legte in ähnlichem Ausmaß zu und kam mit plus 0,07 Prozent auf 2.598,7 Punkte.

Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage. Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe wenig Bewegung geben. Bei einigen Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.

Tatsächlich gab es zu Mittag im ATX ein paar größere Kursausschläge. EVN sackten um 3,9 Prozent ab. Voestalpine verloren 1,7 Prozent an Wert, während Wienerberger um 1,3 Prozent niedriger notierten.

Doch auch Gewinne wurden zu Beginn der Weihnachtswoche verzeichnet, Vienna Insurance Group waren um 2,2 Prozent höher und damit Spitzenreiter im ATX. AT&S legten um 2,1 Prozent zu. Der Leiterplattenhersteller bekommt mit Gerrit Steen mit Wirkung zum 1. Februar 2026 einen neuen Finanzchef. Für OMV-Titel ging es um 1,2 Prozent aufwärts.

lof/rst

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 225,79 -0,17%

