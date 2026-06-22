

EQS-Media / 22.06.2026 / 12:36 CET/CEST



Emerald Horizon Management, DI Dr. Mario J. MÃ¼ller (Vice President R&D), MMag. Philipp PÃ¶lzl (Vice President Operations), Florian Wagner (CEO), Â© Wolf Abdruck fÃ¼r redaktionelle Zwecke honorarfrei" height="null" src="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=baf20c5daefe91ccc02170824160b183" width="null"/> Bild: Emerald Horizon Management, DI Dr. Mario J. Müller (Vice President R&D), MMag. Philipp Pölzl (Vice President Operations), Florian Wagner (CEO), © Wolf Abdruck für redaktionelle Zwecke honorarfrei Datum: 22. Juni 2026

Wiener Börse lässt SMRX-Aktie der Emerald Horizon AG zum Handel zu

Erster Handelstag der SMRX-Aktie am 26. Juni 2026 zu einem Referenzpreis von EUR 760,– je Aktie



GRAZ, 22. Juni 2026 – Die Emerald Horizon AG hat die letzte Hürde auf dem Weg an die Börse genommen: Die Wiener Börse hat die SMRX-Aktie des Grazer Deep-Tech-Unternehmens zum Handel zugelassen. Damit steht der Handelsstart fest – SMRX wird ab Freitag, 26. Juni 2026, an der Wiener Börse notieren.

Der erste Handelstag der Aktie erfolgt zu einem Referenzpreis von EUR 760,– je Aktie. Gehandelt wird unter der ISIN AT0000A3UZE1 und dem Tickersymbol SMRX. Am 16. Juni 2026 hatte bereits die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) den Kapitalmarktprospekt zur SMRX-Notierung gebilligt; mit dem heutigen Zulassungsbescheid der Wiener Börse ist das Verfahren erfolgreich abgeschlossen.

Hinter SMRX steht die Technologieplattform der Emerald Horizon AG: Unter diesem Namen bündelt das Unternehmen zwei sich ergänzende Technologielinien für skalierbare, kohlenstoffarme Grundlast-Energie. Die erste SMRX-Linie umfasst integrierte Energiespeicher-Infrastrukturen – wie das hybride System DUALstore PLUS mit KI-gestützter Steuerung.

Die zweite SMRX-Linie bilden modulare Kleinreaktoren einer neuen Generation, ohne Uran, ohne Plutonium und ohne langlebigen transuranen Abfall. Damit adressiert SMRX genau jene Bausteine, auf die auch die Europäische Kommission in ihrer Strategie für Small Modular Reactors (SMRs) vom 10. März 2026 setzt: Kernkraft und Erneuerbare, getragen von Speichern, Flexibilität und Netzen.

„Mit der Zulassung von SMRX durch die Wiener Börse beginnt für Emerald Horizon ein neues Kapitel. Die Notierung der Aktie macht uns transparenter, verbindlicher und sichtbarer – und sie gibt uns die Kraft, unsere Technologie für eine sichere und saubere Energieversorgung Europas konsequent voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit unseren Aktionärinnen und Aktionären zu gehen." – Florian Wagner, CEO Emerald Horizon.

Hinweis für Medienvertreterinnen und Medienvertreter:

Anlässlich des SMRX-Handelsstarts steht Ihnen der Vorstand und das Management der Emerald Horizon AG gerne für Interviews und O-Töne zur Verfügung.

ÜBER EMERALD HORIZON

Die Emerald Horizon AG mit Sitz in Graz entwickelt unter der Marke SMRX Technologien zur Dekarbonisierung der Energieversorgung – von hybriden Energiespeichersystemen bis zu modularen Reaktoren der nächsten Generation. Ziel des Unternehmens ist eine sichere, skalierbare und weltweit einsetzbare Grundlast-Energie ohne die Nachteile der alten Kernkrafttechnologie.

Für mehr Informationen: www.emerald-horizon.com

Wichtiger Hinweis:

Die in dieser Pressemitteilungen enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Die Zulassung der Aktien zum Handel erfolgt durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (https://emerald-horizon.com/) veröffentlichten, von der Finanzmarktaufsicht (FMA) am 16.06.2026 gebilligten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden:

https://emerald-horizon.com/investor-relations/berichte/

Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die FMA zu verstehen ist.

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