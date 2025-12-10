Wiener Börse leichter im Frühhandel - ATX verliert 0,37 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX gab bis zehn Uhr um 0,37 Prozent auf 5.110,35 Punkte ab, nachdem der heimische Leitindex am Vortag auf Schlusskursbasis noch ein neues Rekordhoch markiert hatte. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte ebenfalls Kursrückgänge zu sehen.

Mit der Fed-Zinsentscheidung steht am Abend international ein Highlight im Kalender, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die US-Notenbank agiert unter erhöhter Unsicherheit, nicht nur weil die zukünftigen Entwicklungen schwer vorhergesagt werden können, sondern weil noch immer Unklarheit über den Zustand der US-Volkswirtschaft herrscht, formulierten die Experten weiter.

Auf Unternehmensebene lag am heimischen Aktienmarkt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die DO&CO-Aktie von 217,5 auf 255,0 Euro merklich nach oben. Zudem wurde die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Cateringunternehmens bestätigt. Die DO&CO-Anteilsscheine zeigten sich mit minus ein Prozent auf 193,80 Euro.

Zudem meldete sich Warburg zur Porr und Polytec. Für die Porr-Aktie wurde das Anlagevotum "Buy" bestätigt und auch das Kursziel bei 37 Euro unverändert belassen. Die Papiere des Baukonzerns tendierten mit einem Abschlag von drei Prozent bei 31,10 Euro.

Auch für die Polytec-Titel wurde die Empfehlung mit "Buy" bekräftigt mit weiterhin einem Kursziel von 4,9 Euro. Die Titel des Automobilzulieferers gewannen 1,2 Prozent auf 3,3 Euro.

Wenig Kursveränderung gab es bei schwergewichteten Bankenwerten zu beobachten. BAWAG ud Raiffeisen Bank International traten prozentuell unverändert auf der Stelle. Erste Group schwächten sich um 0,5 Prozent ab.

Im Technologiebereich kamen AT&S-Titel um 1,7 Prozent zurück. Im zu Ende gehenden Börsenjahr 2025 ist die Aktie des Leiterplattenherstellers mit einer Performance von mehr als 150 Prozent Jahresgewinn einer der Spitzenwerte. Nur die Frequentis-Titel gewannen heuer bis dato mit plus 159 Prozent etwas mehr.

