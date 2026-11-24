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Nach einer starken Tendenz am Montag zeigte sich die Wiener Börse am Dienstagvormittag knapp behauptet. Der heimische Leitindex ATX verlor rund eine Stunde nach Handelsbeginn 0,20 Prozent auf 6.329,48 Punkte. Der breitere ATX Prime büßte 0,21 Prozent auf 3.104,93 Zähler ein. An den europäischen Börsen war ein uneinheitliches Bild zu beobachten.

Die Märkte werden von einer Vielzahl an Krisenherden beeinflusst, was sich in erhöhten Kursschwankungen widerspiegelt, schreiben die Analysten der Helaba. Hinzu komme die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem KI-Sektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat schließlich für einen Sentimentwechsel gesorgt. Mittlerweile gab der Techsektor aber wieder etwas nach. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology fiel heute wieder um 0,2 Prozent. So verloren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S am Ende des ATX 2,3 Prozent. Gestern zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.

Gleichzeitig geht es mit den Ölpreisen weiter hinunter. Dem gegenüber stehen laut Jochen Stanzl, Marktanalyst von der Consorsbank, wieder gewachsene Zinssorgen entgegen. "Mit der kräftigen Erholung an den Börsen verliert die amerikanische Notenbank den letzten Grund, im Dezember zu zögern", so Stanzl.

Die in dieser Woche anstehenden Datenveröffentlichungen haben laut den Helaba-Experten das Potenzial, die Zinserwartungen zu beeinflussen. Das ifo-Geschäftsklima Deutschland hat sich im November den siebenten Monat in Folge verbessert, was auf eine weitere konjunkturelle Belebung hindeutet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht.

In Österreich stehen heute an der Spitze des ATX die Versicherungswerte. Uniqa gingen 1,3 Prozent hinauf, VIG 1,2 Prozent. Keine gemeinsame Richtung finden die Bankenwerte. BAWAG zeigten sich mit plus 0,4 Prozent, Raiffeisen Bank International und Erste hingegen mit minus 0,4 Prozent bzw. minus 0,5 Prozent.

moe/ste

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