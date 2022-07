Wiener Börse mit Aufschlägen, ATX gewinnt 1,06 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel höher aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.20 Uhr um 1,06 Prozent auf 2.791,57 Punkte, nachdem er zuvor zwei Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es im Zuge einer Erholungsbewegung ins Plus.

Experten verweisen aber auf die bestehenden Risikofaktoren. "Die Risikoaversion ist zuletzt zwar nicht größer geworden, die nervöse Grundstimmung setzt sich aber fort. Inflations- und Konjunktursorgen dominieren das Geschehen an den Finanzmärkten und zudem scheint mehr und mehr eine Gaskrise in Deutschland und Europa in die Kurse eingearbeitet zu werden", schreiben die Helaba-Analysten.

Unter Verkaufsdruck steht in Wien die AT&S-Aktie mit einem Abschlag von 9,2 Prozent auf 43,5 Euro. Hier hat die Berenberg Bank ihr Anlagevotum von "Hold" auf "Sell" zurückgenommen und ein Kursziel von 38 Euro errechnet.

ste/mik

ISIN AT0000999982