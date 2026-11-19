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19.11.2026 09:20:00
Wiener Börse mit Erholungsschub, ATX gewinnt 0,85 Prozent
Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel einen Erholungsschub gestartet. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um 0,85 Prozent auf 6.449,15 Punkte, nachdem er zuvor fünf Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch die europäischen Leitbörsen konnten etwas Boden gutmachen.
Positive Nachrichten kamen international aus dem Technologiebereich. Der KI-Firma Anthropic ist ein Rekord-Börsengang gelungen. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse.
Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen die Porr und der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure.
ste/ger
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.