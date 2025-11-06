Wiener Börse mit knapp behaupteter Tendenz, ATX minus 0,02 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX gab bis 10.20 Uhr um knappe 0,02 Prozent nach auf 4.783,22 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine gebremste Stimmung zu sehen. Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Asien konnten in Europa nicht beflügeln.

In der laufenden Berichtssaison rückten am heimischen Aktienmarkt Lenzing und Addiko Bank mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Akteure. Lenzing-Papiere rutschten um sechs Prozent ab. Die Titel der Addiiko Bank wurden noch nicht gehandelt.

Lenzing hat in den ersten drei Quartalen des Jahres einen Nettoverlust von 105 Mio. Euro geschrieben, nach einem Minus von rund 111 Mio. Euro in der Vergleichsperiode 2024. Der Umsatz stieg leicht um 0,7 Prozent auf 1,97 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) wurde fast halbiert auf 20,6 Mio. Euro. Die Analysten der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk vom Umsatz- bis zum Ergebnisausweis als unter den Erwartungen.

Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat in den ersten neun Monaten 2025 einen leicht niedrigeren Gewinn erzielt. Das Ergebnis nach Steuern sank von 37,7 Mio. auf 35,3 Mio. Euro. Positiv hob die Bank das operative Ergebnis im dritten Quartal hervor, das mit 31,2 Mio. Euro einen Höchststand erreicht habe. Hier schreiben die Erste Group-Experten, dass der Nettogewinn über den Marktprognosen ausgefallen ist.

Unter den Schwergewichten gewannen voestalpine 2,2 Prozent. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um ein Prozent. Bei den AT&S-Anteilsscheinen ging der jüngste Abwärtsschub mit minus 1,6 Prozent weiter.

