ATX
|
5 129,53
|
29,85
|
0,59 %
|
09.12.2025 12:35:00
Wiener Börse mit leichtem Plus zu Mittag
Der Fokus dürfte national wie international weiter stark auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Marktseitig wird mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte gesetzt, schreiben die Analysten der deutschen Landesbank Helaba. Bei der Helaba meint man weiters, dass "das Risiko einer Enttäuschung an den Finanzmärkten mithin erhöht scheint".
Kaum Impulse gibt es durch neue deutsche Außenhandelsdaten. Insgesamt wuchsen die deutschen Exporte im Oktober nur minimal um 0,1 Prozent zum Vormonat, die Importe sanken um 1,2 Prozent.
Blicke zieht wohl auch das ATX-Schwergewicht Erste Bank Group auf sich. Die UBS-Bank hat das Kursziel für die Bank von 97 Euro auf 108 Euro hinausgesetzt. Die Empfehlung "Buy" wurde von den zuständigen Experten Nicolas O'Sullivan und Mate Nemes bestätigt. "Die Erste Group ist eine gut diversifizierte Bank, die von starken Volumen- und Margentrends in Mittel- und Osteuropa profitiert", schreiben die Analysten. Die Erste-Aktien wurden am Dienstagvormittag mit plus 0,62 Prozent auf 97,15 Euro gehandelt.
Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat heute gemeldet, dass Vorstandschef Rohit Aggarwal mit Ende Jänner 2026 sein Mandat niederlegt. Den Ausblick für 2025 bestätigte der börsennotierte oberösterreichische Konzern unterdessen. Lenzing reagierten mit Abschlägen von 4,3 Prozent und fanden sich am Ende des ATX Prime-Segments.
In Europa waren besonders Versicherungswerte gesucht. Das bildete sich auch im ATX Prime ab. Vienna Insurance (VIG) lagen bei plus 5,3 Prozent, Uniqa bei einem Zuwachs von 1,3 Prozent. Zugpferde waren auch die Banken: RBI (+ 1,8 Prozent), Addiko Bank (+ 1,8 Prozent). Bawag jedoch lagen gegen den Trend bei minus 0,5 Prozent. Der Topperformer bis Mittag war aber der Kommunikations- und Informationsanbieter Frequentis mit plus 5,9 Prozent.
Am unteren Ende fanden sich neben Lenzing die Austriacard Holding (- 3,2 Prozent) und Wienerberger (- 2,8 Prozent). Leicht im Minus mit 0,2 Prozent tendierte auch das Schwergewicht OMV.
moe/ste
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 129,53
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.