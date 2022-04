Wiener Börse (Mittag) - ATX 0,2 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Vormittagsverlauf kaum bewegt. Der ATX notierte gegen 12.15 Uhr mit einem kleinen Minus von 0,21 Prozent bei 3.200,28 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime ermäßigte sich um 0,22 Prozent auf 1.611,91 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Mittwoch nach unten. Belastet wurden die Börsen weiter von den Ängsten vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs und Inflationssorgen.

Die größten Gewinner im prime market waren zu Mittag Semperit Holding mit einem Plus von 3,19 Prozent. Rosenbauer stiegen trotz einer Kurszielsenkung um 1,77 Prozent auf 40,20 Euro. Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Feuerwehrausrüsters von 50,0 auf 42,5 Euro gesenkt und ihre Empfehlung "hold" bestätigt. Die von Rosenbauer vorgelegten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, der Ausblick aber möglicherweise zu optimistisch, schreiben die Analysten.

Bei höherem Volumen gesucht waren Aktien des Ölkonzerns OMV und legten 1,59 Prozent zu. Die Ölpreise hatten sich am Vortag wieder von ihren jüngsten Verlusten erholt.

Marinomed fielen nach Vorlage von Zahlen um 1,24 Prozent auf 79,80 Euro. Hohe Investitionen vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung wirken sich bei der niederösterreichischen Biotechnologie-Firma weiter auf die Ergebniszahlen aus. Marinomed lag 2021 in der Verlustzone, wenngleich weniger tief als im Jahr davor. Die Zahlen waren im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion.

Bei höherem Volumen schwach zeigten sich Wienerberger. Die Aktien des Baustoffkonzerns waren mit einem Minus von 2,86 Prozent die größten Verlierer im prime market. Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) fielen nach einer Kurszielsenkung um 1,05 Prozent auf 11,36 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie von 34,0 auf 17,5 gesenkt, bestätigen aber gleichzeitig ihre Empfehlung "Buy". Die Folgen des Ukraine-Kriegs auf die stark in der Ukraine und Russland engagierte RBI dürften im Aktienkurs schon mehr als eingepreist sein, so das Fazit der Erste-Analysten.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Mittwoch nicht erwartet. Am Nachmittag stehen lediglich Daten zu den Erzeugerpreisen in den USA an. Die am Dienstag gemeldeten US-Verbraucherpreisdaten hatten den stärksten Preisanstieg seit über 40 Jahren gezeigt.

"Zwar dürfte der Gipfel der Inflation allmählich erreicht sein, da ab April Basiseffekte wirken. Dennoch bleiben die Inflationssorgen erhöht", schreiben die Analysten der Helaba. Die US-Notenbank Fed wird damit weiter in ihren Zinserhöhungsplänen bestätigt, so die Experten.

mik/spo

