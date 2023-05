Wiener Börse (Mittag) - ATX 0,4 % im Plus, ruhiger Feiertagshandel

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag zu Mittag weiter mit Gewinnen gezeigt. Ein Teil der Anfangsgewinne wurde aber wieder abgegeben. Der ATX stieg bis gegen 12.30 Uhr um 0,43 Prozent auf 3.159,51 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,59 Prozent auf 1.596,63 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Angetrieben wurden die Märkte vor allem von guten Vorgaben der US-Börsen.

In den USA hatte die Hoffnung auf eine Lösung im politischen Streit um die Schuldenobergrenze des US-Haushalts die Kurse angetrieben. Ein Durchbruch gelang indes noch nicht. Gibt es keine Lösung, droht den USA schon im Juni ein Zahlungsausfall - mit wohl schweren Folgen für die Weltwirtschaft.

Insgesamt dürfte der Handel am heutigen Feiertag aber ruhig verlaufen. Auch kursrelevante Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor.

Sehr fest zeigten sich im Frühhandel AT&S und legten 5,6 Prozent zu. Die Aktien des Leiterplattenherstellers konnten sich damit von ihren Vortagesverlusten erholen. Auch an anderen Börsen fanden sich Titel der Halbleiterbranche unter den größeren Gewinnern.

Gute Nachfrage gab es auch in den Aktien der Raiffeisen Bank International (plus 2,6 Prozent). Do&Co legten bei gutem Volumen 1,9 Prozent zu. Größere Kursverlierer gab es am Vormittag nicht.

Impulse könnten jetzt noch die am Nachmittag anstehenden US-Wirtschaftsdaten bringen. Erwartet werden die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie der Philly-Fed-Index.

mik

ISIN AT0000999982