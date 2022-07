Wiener Börse (Mittag) - ATX -0,4 %, OMV, Verbund nach Zahlen schwach

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Vormittagsverlauf leicht nachgegeben. Gegen 12.00 Uhr hielt der heimische ATX mit einem Minus von 0,40 Prozent bei 2.983,96 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime notierte mit einem Abschlag von 0,09 Prozent bei 1.510,88 Punkten. Andere Börsen traten zu Mittag weitgehend auf der Stelle. Der Zinsschritt der US-Notenbank am Vorabend hatte zwar die US-Börsen angetrieben, sorgte in Europa aber kaum mehr für Bewegung.

Impulse brachte in Wien hingegen die laufende Ergebnisberichtssaison. Aktien der OMV und des Verbund waren nach Meldung von Zahlen die größten Verlierer im prime market, AMAG waren nach ihrer Ergebnisvorlage die klaren Tagesgewinner.

Aktien des Verbund büßten trotz der vom Stromerzeuger gemeldeten Gewinnanstiege zu Mittag 3,89 Prozent ein. Der Verbund hat vor allem von stark gestiegen Strompreisen im Großhandel profitiert und den Nettogewinn im ersten Halbjahr um 151,8 Prozent auf 817,1 Mio. Euro gesteigert. Die Erwartungen fürs Gesamtjahr hat der Stromerzeuger gleichzeitig angehoben. Die Zahlen sind damit etwas schwächer als erwartet ausgefallen, bestätigen aber den positiven Einfluss der steigenden Strompreise, schrieben die Analysten der Erste Group.

Die OMV hat den Analysten zufolge starke Quartalszahlen gemeldet. Der Konzern hat von den hohen Öl- und Gaspreisen stark profitiert und ihren Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. An der Börse verloren OMV-Aktien trotzdem 3,03 Prozent.

Positiv wurden am Markt hingegen die Zahlen der AMAG aufgenommen, die Aktien des Aluminiumverarbeiters legten bei moderatem Volumen 9,52 Prozent zu. Die AMAG hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr 2022 mehr als verdoppelt. Die Erwartungen wurden damit laut den Analysten der Baader Bank leicht übertroffen.

Gesucht waren am Vormittag auch die im ATX schwer gewichteten Industrie- und Bankwerte. So fanden sich Andritz, voestalpine und Raiffeisen Bank International mit Gewinnen von über drei Prozent ganz oben im prime market.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Daten bringen. Erwartet werden Zahlen zum BIP-Wachstum und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Die BIP-Zahlen könnten nach Einschätzung der Helaba-Analysten ein nur schwaches Wachstum zeigen und damit die Erwartung einer Drosselung des Zinserhöhungstempos der Notenbank untermauern.

