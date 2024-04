Wiener Börse (Mittag) - ATX 0,4 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Vormittagsverlauf leicht zulegt. Der ATX hielt gegen 12 Uhr mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 3.569,15 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,31 Prozent auf 1.784,60 Zähler. An anderen Börsen in Europa ging es etwas deutlicher nach oben.

Die am Vormittag gemeldeten Daten zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone waren überraschend gut ausgefallen, wirkten sich aber nicht merklich an den Börsen aus. Im April stieg der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone um 1,1 Punkte auf 51,4 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit elf Monaten. Analysten hatten im Schnitt mit nur 50,7 Punkten gerechnet.

Positiv entwickelte sich vor allem der Dienstleistungssektor. "Dies deutet auf eine stärkere Frühjahrsbelebung im privaten Konsum hin als es von den meisten Analysten und vielleicht auch von der EZB erwartet wurde", schreiben die Analysten der Deutschen Bank in einer ersten Reaktion. Der Teilindex für die Industrie enttäuschte hingegen. Unterm Strich sehen die Analysten der Commerzbank die Daten als Indiz dafür, dass die Wirtschaft der Eurozone wieder in die Wachstumsspur zurück gefunden hat.

Schwach zeigten sich nach Meldung von Zahlen Aktien der Mayr-Melnhof und verloren 1,5 Prozent. Die Umsatzerlöse des Kartonherstellers sind im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,7 Prozent auf 1,025 Mrd. Euro gesunken, der Nettogewinn war mit 10,9 Mio. Euro sogar um 68,8 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Zahlen sind laut einer ersten Einschätzung der Erste Group-Analysten im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Die größten Verlierer im prime market waren Pierer Mobility mit einem Minus von 4,5 Prozent. Stark gesucht waren Aktien der Raiffeisen Bank International und fanden sich mit einem Plus von 2,5 Prozent an der Spitze im prime market. Auch die anderen Bankwerte konnten zulegen. BAWAG stiegen um 1,6 Prozent. Erste Group gewannen 0,9 Prozent.

Eine neue Analysteneinschätzung gab es am Dienstag zur Agrana. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Zuckerkonzerns von 18,0 auf 14,4 Euro gesenkt, ihre Empfehlung "hold" aber gleichzeitig bestätigt. Agrana-Aktien legten zu Mittag um 0,8 Prozent auf 13,45 Euro zu.

mik/ger

