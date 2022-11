Wiener Börse (Mittag) - ATX 1,1 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag weiter zugelegt. Der heimische Leitindex ATX lag gegen 12.20 Uhr mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 3.212,05 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,9 Prozent auf 1.608,82 Zähler. Auch andere Börsen konnten ihre starken Vortagesgewinne am Vormittag noch etwas ausbauen. Für gute Stimmung dürften weiter die überraschend glimpflich ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag sorgen.

Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent gestiegen, und damit weniger stark als von Analysten erwartet. Dies könnte den Druck auf die US-Notenbank Fed verringern, ihre Leitzinsen weiter deutlich anzuheben. Aktien und Anleihen reagierten am Donnerstag mit starken Gewinnen, der Dollar kam im Gegenzug merklich zurück.

"Fed-Vertreter halten es zwar für verfrüht, von einer Zinspause zu sprechen, die Zinserhöhungsschritte könnten zukünftig aber kleiner werden", schreiben die Analysten der Helaba. Auch die Experten der UniCredit sehen eine weltweite Neubewertung der Zinserhöhungserwartungen in Reaktion auf die Daten. Die Erwartungen für den Fed-Leitzins sind damit um 15 Basispunkte gesunken, so die Experten.

Gut gesucht waren zu Mittag vor allem OMV (plus 3,4 Prozent) und Wienerberger (plus 2,9 Prozent). Unter den größeren Gewinnern fanden sich nach Meldung von Quartalszahlen auch die Aktien der Österreichischen Post mit einem Plus von 2,6 Prozent. Die Post hat für die ersten neun Monate einen Rückgang im operativen Ergebnis gemeldet und ihren Ausblick bestätigt. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Reaktion von leicht besser als erwartet ausgefallenen Zahlen.

Lenzing-Aktien legten 2,2 Prozent zu und setzten damit ihren jüngsten Höhenflug fort. Auf Monatssicht hat die Aktie des Faserherstellers damit schon knapp 40 Prozent zugelegt. Polytec stiegen nach einer neuen Analysteneinstufung um 1,0 Prozent auf 4,97 Euro. Die Analysten von Warburg haben ihr Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers von 6,5 auf 5,9 Euro revidiert und ihre Empfehlung "hold" bestätigt.

Größere Abgaben von jeweils rund 1,5 Prozent gab es hingegen in Verbund und Andritz. Die größten Verlierer im prime market waren Agrana mit einem Abschlag von 3,7 Prozent.

Wichtige Daten aus der Eurozone werden am Vormittag nicht erwartet. Impulse könnte aber noch der am Nachmittag anstehende Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan bringen. Die Verbraucherstimmung dürfte sich mit dem jüngsten Inflationsrückgang zwar etwas weiter von ihrem Jahrzehnte-Tief erholt haben, aber immer noch sehr niedrig sein, erwarten die Helaba-Analysten.

mik/spo

