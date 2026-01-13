ATX
|
5 428,36
|
-11,98
|
-0,22 %
|
13.01.2026 11:54:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX auf Rekordniveau kaum bewegt
Am Nachmittag stehen in den USA die Inflationsdaten für den Dezember auf dem Programm. Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden der US-amerikanischen Regierung gegenüber der Fed dürfte den Zahlen hohe Aufmerksamkeit zukommen, schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Darüber hinaus läutet die US-Großbank JPMorgan mit ihren Quartalszahlen die Berichtssaison ein.
In Wien gab es bereits Zahlen der Agrana, deren Aktienkurs um 1,3 Prozent zulegte. Der Nahrungsmittelkonzern hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 wegen niedrigerer Zuckerpreise sowie der Schließung von zwei Zuckerfabriken wie erwartet einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Den Jahresausblick bestätigte das Unternehmen. Auch wenn die Zahlen leicht über ihren Schätzungen gelegen hätten, würde der Bericht weitere Belege für die erheblichen Herausforderungen liefern, denen das Unternehmen derzeit gegenüberstehe, kommentierte Analystin Vladimira Urbankova von der Erste Group.
Auftrieb gaben dem Leitindex die schwer gewichteten Bankwerte Erste Group und BAWAG mit Kursgewinnen von 1,2 respektive 0,6 Prozent. Um je 1,2 Prozent hinab ging es hingegen für die Versorgeraktien Verbund und EVN.
Noch schwächer zeigten sich Aktien aus der Bau- und Grundstoffbranche, im Einklang mit den europäischen Sektortrends. Als Belastung galt der schweizerische Bauchemiekonzern Sika, der seine Gewinnprognosen für 2025 senken musste. In Wien büßten voestalpine und Wienerberger bis zu 2,8 Prozent ein.
spa/moe
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 427,64
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex ebenso leicht abgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.