Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Anfangsgewinne leicht aus

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Vormittagsverlauf moderat zugelegt. Der ATX stieg bis 12 Uhr um 0,78 Prozent auf 3.237,54 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime hielt mit einem Aufschlag von 0,59 Prozent bei 1.619,51 Punkten. Andere Börsen in Europa zeigten sich zu Mittag ohne klare Richtung. Viele Anleger dürften derzeit die am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten abwarten.

Veröffentlicht werden die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und der Arbeitsmarktbericht des privaten Stellenvermittlers ADP. "Wir gehen davon aus, dass beide Daten nur eine allmähliche Abschwächung des Arbeitsmarktes anzeigen werden", schreiben die Analysten der UniCredit. Die Analysten der Helaba erwarten, dass die Zahlen das Bild einer nur langsamen Erholung und eines anhaltenden Lohndrucks bestätigen.

Von den Zahlen erhoffen sich Börsianer erste Indikationen für den mit Spannung erwarteten offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag. Die US-Notenbank Fed achtet bei ihren Entscheidungen stark auf die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht werden also auch Hinweise auf die künftigen geldpolitischen Schritte der Fed und insbesondere von der nächsten Zinsentscheidung Anfang Februar erwartet.

Gute Nachfrage gab es an der Wiener Börse zu Mittag in den Aktien des Faserherstellers Lenzing (plus 3,7 Prozent) und des Stahlkonzerns voestalpine (plus 2,5 Prozent). Stark gesucht waren nach einer Kaufempfehlung Verbund-Aktien und konnten sich mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 76,30 Euro teilweise von ihren Vortagesverlusten erholen.

Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien des Stromerzeugers von "hold" auf "accumulate" angehoben. Begründet wird die Neueinstufung mit den zuletzt deutlichen Kursverlusten der Verbund-Aktie. Die Erste-Analysten haben zwar ihr Kursziel für die Titel von 97,0 auf 91,2 Euro gesenkt, gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet das immer noch ein Aufwärtspotenzial.

Bei höheren Umsätzen schwach zeigten sich die Bankwerte. Aktien der Raiffeisen Bank International verloren 1,5 Prozent. Erste Group fielen um 0,8 Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren die Titel des Caterers DO&CO mit einem Minus von 3,2 Prozent.

mik/spo

ISIN AT0000999982