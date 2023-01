Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Anfangsgewinne leicht aus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag kurz vor dem am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht kaum bewegt gezeigt. Der ATX hielt gegen 12.35 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,25 Prozent bei 3.250,37 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime befestigte sich um 0,25 Prozent auf 1.628,46 Zähler. Auch die Indizes anderer Börsen in Europa traten praktisch auf der Stelle. Viele Anleger dürften vorerst auf die US-Daten warten.

Die US-Notenbank beachtet bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht werden also auch mögliche Hinweise auf die künftigen Schritte der Fed erwartet. Die Donnerstag bereits publizierten Arbeitsmarktdaten des Stellenvermittlers von ADP sowie die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe lassen im Vorfeld auf eine robuste Entwicklung des Arbeitsmarkts schließen. "Alles in allem werden die Zahlen zum Arbeitsmarkt die US-Notenbank davon überzeugen, weiter an der Zinsschraube zu drehen", so das Fazit der Helaba-Experten.

Auch unter den Einzelwerten in Wien gab es zu Mittag nur wenig Bewegung. Gut gesucht waren wie an anderen Börsen auch Bankwerte. Titel der Raiffeisen Bank International legten 1,6 Prozent zu. Aktien der Erste Group gewannen 0,8 Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren Addiko Bank mit einem Minus von 3,9 Prozent. Bei höheren Umsätzen schwach zeigten sich CA Immobilien mit einem Abschlag von 0,7 Prozent.

