Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Gewinn auf plus 1,14 Prozent aus

Die Wiener Börse konnte am Dienstag bis Mittag die Zuwächse ausweiten. Der ATX verbuchte ein Plus von 1,14 Prozent auf 6.692,87 Punkte. Der breitere ATX Prime zog um 1,15 Prozent auf 3.291,22 Einheiten hoch. Die meisten ATX-Werte fanden sich mit Aufschlägen. An den europäischen Börsen gab es ähnliche Verläufe.

Datenseitig richteten sich heute die Augen auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, der auf eine Erholung hindeutet. Demnach hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August weiter vom Einbruch infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 2,1 Punkte auf 88,8 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt damit den vierten Monat in Folge nach oben.

"Die Zuversicht unter den Unternehmen in Deutschland hat zugenommen", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen. Trotz des erneuten Energiepreisanstiegs könne sich die deutsche Wirtschaft weiter erholen.

Die Ölpreise fallen am Dienstag weiter. Die Ankündigung eines Wirtschaftskriegs gegen den Iran habe für viel Wirbel am Ölmarkt gesorgt, sagte Anlagestratege Haris Khurshid vom Hedgefonds Karobaar Capital. Die jüngsten Aussagen aus den Reihen der US-Regierung würden aber keinen unmittelbaren Schock für das physische Angebot auf dem Ölmarkt darstellen.

Die heimischen Ölwerte zeigten sich aber stabil. SBO legten 3,0 Prozent zu, OMV 0,2 Prozent.

International haben sich die Technologiewerte wieder stabilisiert. So konnten sich auch Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S teils von den gestrigen Verlusten erholen und bauten bisher 8,1 Prozent auf.

Schlusslicht - und einziger Wert im negativen Bereich - im ATX sind die Anteilscheine des Faserherstellers Lenzing, die sich um 2,5 Prozent verbilligten.

moe/ger

ISIN AT0000999982