Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Gewinne deutlich aus

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit sehr fester Tendenz präsentiert. Der ATX konnte seine Zugewinne bis Mittag merklich ausbauen und wurde um 12.00 Uhr mit 3.341,78 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 2,36 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 2,21 Prozent höher bei 1.680,41 Punkten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich klar im grünen Bereich.

Weiter im Blick der Anleger steht der Krieg in der Ukraine. Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion treffen sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul. Allerdings deuteten Aussagen im Vorfeld darauf hin, dass eine Vereinbarung wohl nicht leicht zu erreichen sei. Ungeachtet der neuen Friedensverhandlungen hat Russland seine Angriffe in der Ukraine fortgesetzt und weitere Angriffe angekündigt.

Datenseitig richteten die Akteure den Blick am Vormittag auf das GfK-Konsumklima in Deutschland: Der Ukraine-Krieg lässt die Verbraucherstimmung in Deutschland abstürzen und nährt die Furcht vor einer Rezession. Das Barometer der Nürnberger GfK-Marktforscher signalisiert für April einen Rückgang um 7,0 Zähler auf minus 15,5 Punkte.

Gut gesucht zeigten sich unter den heimischen Einzelwerten die Banktitel. So zogen Raiffeisen um satte 5,9 Prozent nach oben. Erste Group gewannen 3,2 Prozent und BAWAG legten um 2,7 Prozent zu.

Klar fester tendierten unter den weiteren Indexschwergewichten auch OMV mit plus 3,7 Prozent. Die Ölpreise konnten sich nach den klaren Vortagesverlusten heute Vormittag wieder etwas erholen. Andritz konnten sich um 4,2 Prozent verbessern und voestalpine notierten zu Mittag 2,1 Prozent fester.

Die Aktien von Kapsch TrafficCom knüpften mit einem Anstieg um 3,5 Prozent an den gestrigen Kurssprung an. Die Wertpapiere hatten zu Wochenbeginn von einem positiven Entscheid in einem Rechtsstreit in Deutschland stark profitiert und waren um knapp 16 Prozent nach oben geklettert.

Die Pierer Mobility hat ihren Nettogewinn 2021 gegenüber dem Jahr davor auf 142,9 Mio. Euro verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 rechnet der Motorradhersteller weiterhin mit Lieferengpässen. Vom Ukraine-Krieg sei man zwar nicht unmittelbar betroffen, die Gefahr für steigende Rohstoff- und Energiekosten erhöhe sich aber ähnlich wie im Rest der Industrie, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Die Aktien von Pierer Mobility gewannen zu Mittag 1,5 Prozent.

