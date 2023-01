Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Kursgewinne aus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag deutlich fester gezeigt. Der heimische Leitindex ATX weitete seine Kursgewinnen aus und kletterte bis knapp nach 12.00 Uhr um 0,95 Prozent auf 3.228,45 Einheiten und nimmt damit den dritten Gewinntag in Serie ins Visier. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,91 Prozent auf 1.615,84 Zähler.

Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich weiterhin sehr freundlich. Marktexperten verwiesen auf positive Signale aus China, wo es Hoffnung auf eine Konjunkturerholung gibt. Gestützt werden die Märkte derzeit außerdem von der Hoffnung, dass der geldpolitische Kurs der EZB sich etwas entspannen könnte.

Die rückläufige Inflation in Deutschland, die am Dienstag veröffentlicht wurde, hatte die Sorgen vor weiteren Leitzinserhöhungen zuletzt etwas gedämpft, schreiben die Marktexperten der Helaba. In diese Richtung weisen auch heute veröffentlichte Zahlen aus Frankreich, auch dort hat sich der Preisauftrieb abgeschwächt. Zudem hat sich auch der Preisanstieg von nach Deutschland importierten Gütern weiter deutlich verringert. Daneben hat sich auch die Unternehmensstimmung im Euroraum Ende 2022 weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 49,3 Zähler.

Datenseitig steht am Nachmittag dann auch noch der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes aus den USA im Fokus, der laut Helaba erneut mit einem Rückgang erwartet wird. "Im Gegensatz dazu dürfte sich der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht, noch als zu stark erweisen, um eine geldpolitische Entwarnung mit sich zu bringen. Auch in den USA wird es vermutlich noch weitere Zinsanhebungen geben. Darauf dürfte das heute anstehende FOMC-Protokoll ebenfalls hinweisen", fassen die Experten der Helaba zusammen.

In Wien blieben impulsgebende Meldungen zu Einzelunternehmen und von Analystenseite Mangelware. Ölwerte stehen weiter unter Abgabedruck. Der Ölsektor zeigte sich europaweit schwach, die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gesunken. Seit dem Jahresbeginn haben Nachfragesorgen die Preise unter Druck gesetzt. Die Papiere von Schoeller-Bleckmann gaben bisher 3,1 Prozent nach, OMV fielen um 1,5 Prozent.

Bankwerte lagen dagegen klar im Plus und zogen damit den Leitindex nach oben. Raiffeisen Bank International kletterten um 3,1 Prozent, Erste Group zogen um 2,8 Prozent an und BAWAG legten um 2,4 Prozent zu.

Unter den Verlaufsgewinnern fanden sich erneut auch Lenzing. Die Papiere des Faserherstellers hatten bereits an den vergangenen Handelstagen jeweils mehr als sechs Prozent zugelegt, am Mittwoch ging es um bisher 3,7 Prozent bergauf. Ebenfalls sehr fest notierten Rosenbauer (plus 3,2 Prozent) und Wienerberger (plus 2,9 Prozent).

kat/spo

ISIN AT0000999982