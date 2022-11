Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Kursgewinne aus, Versorger ziehen an

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin sehr fest gezeigt und ihre Kursgewinne ausgebaut. Angetrieben vor allem von den starken Gewinnen der Versorger-Aktien kletterte der heimische Leitindex ATX um 1,51 Prozent auf 3.223,26 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 1,41 Prozent auf 1.614,71 Zähler zu.

Kurz vor Handelsbeginn war bekannt geworden, dass die Regierung deutliche Eingriffe in die Erlöse von Öl- und Gasfirmen aber auch von Stromerzeugern vorsieht. Damit sollen zwei bis vier Milliarden Euro an Einnahmen generiert werden, die zur Unterstützung von Haushalten und Firmen zur Verfügung stehen sollen. Bei Öl- und Gasfirmen soll ein Teil des Gewinns abgeschöpft werden, bei Stromerzeugern werden die Erlöse gedeckelt.

Die Aktien von Versorgern konnten in Reaktion deutlich anziehen. Die Papiere des Verbund sprangen um 8,1 Prozent nach oben, EVN kletterten um 6,7 Prozent. Die Titel aus der Ölbranche legten ebenfalls zu. OMV stiegen 0,9 Prozent und Schoeller Bleckmann kletterten nach zwischenzeitlichen Abschlägen um 0,3 Prozent.

Ein Analystenkommentar kam zu Palfinger. Die Aktienexperten der Berenberg Bank haben das Kursziel für die Titel des Hebevorrichtungsherstellers von 32,50 auf 30,0 Euro gekürzt, gleichzeitig aber die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Die Titel legten um 2,4 Prozent auf 25,70 Euro zu.

Daneben blieb es meldungsseitig bisher sehr ruhig, die Berichtssaison legt zum Wochenausklang eine Pause ein, und auch datenseitig stehen nur wenige Veröffentlichungen im Kalender. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser und der Index der Frühindikatoren an.

Im Fokus stehen weiterhin die Entwicklung der Inflation und Tempo und die Zinserhöhungen durch die Notenbanken - zuletzt war die Hoffnung aufgekommen, dass die Notenbanken das Tempo der Zinserhöhungen drosseln könnten.

Laut Helaba gibt es vermehrt Hinweise aus dem Kreise der EZB-Ratsmitglieder, dass sich die bis zuletzt schnelle Erhöhung der Leitzinsen verlangsamen könnte. "Reden von Lagarde, Nagel und Knot sind diesbezüglich heute zu beachten. Der Bedarf an weiteren Zinserhöhungen ist wegen der bei 10 Prozent liegenden Teuerung weiterhin gegeben", schreiben die Experten der Helaba.

