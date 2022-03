Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Kursverluste aus

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag zu Mittag mit anhaltenden Abschlägen gezeigt. Gegen 12.00 Uhr stand der heimische Leitindex ATX bei 3.296,16 Punkten, was einem Minus von 1,01 Prozent entspricht. Auch der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,95 Prozent auf 1.659,74 Einheiten. Das europäische Umfeld schloss sich nach einem freundlichen Frühhandel auch dem Trend nach unten an.

Der Krieg in der Ukraine und all seine Auswirkungen sorgen für angespannt Stimmung. Zuletzt wurden die Sorgen von Aussagen des russischen Präsidenten Putin vom Mittwoch befeuert, denen zufolge "feindliche Staaten" Erdgas mit Rubel bezahlen sollten. Diese Meldung ließ die Ölpreise wieder anziehen, die Inflationssorgen bleiben weiterhin hoch.

Politisch steht am Donnerstag vor allem das Gipfeltreffen der NATO, der Siebener-Gruppe wichtiger Industrieländer (G-7) und der Europäischen Union (EU) im Fokus - heute wollen die Staats- und Regierungschefs über weitere Sanktionen gegen Russland entscheiden.

Konjunkturdatenseitig standen heute die Einkaufsmanagerindizes im Blickpunkt der Marktakteure - die sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone besser als erwartet ausfielen. Die deutsche Wirtschaft hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine unerwartet wenig an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel im März um 1,0 auf 54,6 Punkte. Das viel beachtete Konjunkturbarometer hielt sich aber klar über der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. Ökonomen hatten einen stärkeren Rückgang auf 53,7 Zähler erwartet.

Auch in der Eurozone ist die Unternehmensstimmung im März durch den Ukraine-Krieg belastet worden, auch hier nicht so stark wie prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex fiel gegenüber Februar um 1,0 Punkte auf 54,5 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit einer deutlicheren Eintrübung auf 53,8 Punkte gerechnet.

In Wien büßten CA Immo 2,76 Prozent ein. Der Konzern hat im abgelaufenen Jahr den bisher höchsten Nettogewinn der Unternehmensgeschichte erzielt, wurde am Vorabend nach Börsenschluss bekannt. Mit einem konkreten Ausblick auf 2022 hält sich CA Immo noch zurück.

Bei FACC ging es um 3,09 Prozent nach unten. Der Flugzeugausstatter hat die erste Phase seiner Investition in ein neues Fertigungswerk in Kroatien abgeschlossen. Das Werk in der Nähe von Zagreb wurde nach zehn Monaten Bauzeit ab vergangenen Dezember schrittweise in Betrieb genommen, FACC plant bereits die nächste Ausbaustufe für den kroatischen Standort.

Einen Analystenkommentar gab es zu Palfinger. Die Berenberg Bank hat das Kursziel für die Titel von 37,0 auf 32,5 Euro gesenkt, und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Die Aktien des Kranbauers büßten nach anfänglichen Kursgewinnen bis Mittag 1,22 Prozent auf 24,20 Euro ein.

Größere Bewegungen gab es bei AT&S (minus 3,56 Prozent) und Porr (minus 3,06 Prozent) zu sehen. Am anderen Ende des Kurszettels taten sich UBM mit einem Aufschlag von 2,91 Prozent hervor. AMAG kletterten um 1,63 Prozent. Unter den Schwergewichten schafften es Erste Group mit plus 0,55 Prozent in die Gewinnzone, OMV hingegen verloren 2,30 Prozent und BAWAG büßten 1,72 Prozent ein.

