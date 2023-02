Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Plus auf 1,4 Prozent aus

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag bis zu Mittag zugelegt. Der österreichische Aktienindex ATX legte bis knapp nach 12 Uhr um 1,43 Prozent auf 3.483,89 Punkte zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,33 Prozent auf 1.748,85 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa gab es Gewinne.

Gut gesucht waren zu Mittag voestalpine-Aktien und gewannen 3,9 Prozent auf 32,70 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Stahlkonzerns in Reaktion auf die am Mittwoch vorgelegten Zahlen von 33 auf 42 Euro erhöht und empfehlen sie weiter mit "buy".

Die von der voestalpine gemeldeten Ergebnisanstiege im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 haben die Erwartungen den Analysten zufolge übertroffen. Die Experten sehen jetzt weiteres Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs, aber auch die Gewinnprognosen.

Gute Nachfrage gab es auch in den Ölwerten. Aktien des Ölkonzerns OMV stiegen bei höherem Volumen um 3,9 Prozent. Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 2,2 Prozent. Unter den größeren Gewinnern fanden sich zu Mittag auch die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S mit einem Plus von 2,8 Prozent. Größere Abgaben gab es hingegen in Verbund. Die Titel des Stromkonzerns waren mit einem Minus von 3,0 Prozent das Schlusslicht im prime market.

Impulse für die Börsen könnten nun die am Nachmittag anstehenden Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA bringen. Die US-Notenbank beachtet bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt.

Zuletzt hatte ein gut ausgefallener Arbeitsmarktbericht für Jänner die Ängste vor steigenden Zinsen geschürt. Sollte die Zahl der Erstanträge nun aber unerwartet und deutlich steigen, könnten Marktteilnehmer schnell wieder auf ein nahendes Ende des Zinserhöhungszyklus spekulieren, schreiben die Analysten der Helaba.

mik/sto

ISIN AT0000999982