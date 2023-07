Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Plus vor US-Daten aus

Die Wiener Börse hats ich am Mittwoch zu Mittag mit deutlichen Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX weitete seine Aufschläge am Vormittag kontinuierlich aus und kletterte bis 12.00 Uhr um 1,08 Prozent auf 3.143,90 Einheiten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,02 Prozent auf 1.594,14 Zähler dazu. Positive Vorgaben von der Wall Street hellten auch die Börsenstimmung hierzulande von Sitzungsbeginn an auf.

Aus Übersee werden auch im weiteren Handelsverlauf wichtige Impulse erwartet. Datenseitig stehen heute frische US-Inflationszahlen und deren Auswirkung auf die weiteren Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed im Fokus der Märkte. Die Experten der Helaba erwarten im Vorfeld der Datenveröffentlichung, dass die Gesamtteuerungsrate deutlich zurückkommen wird, allerdings lasse die Kerninflation bisher keine klaren Abkühlungstendenzen erkennen.

"Vor allem die monatliche Veränderungsrate der Kern-Verbraucherpreise dürfte heute also das Marktgeschehen bestimmen und hier ist wegen des zuletzt großen Beitrages zur Gesamtinflationsrate insbesondere auf die Service-Preise zu achten", so die Helaba-Experten im Vorfeld der Veröffentlichung.

In Wien gab es Neuigkeiten von der Telekom Austria. Das Unternehmen hatte am Dienstag nach Börsenschluss Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt. Demnach hat sich der Umsatz im Berichtszeitraum um 7,6 Prozent auf 2,56 Mrd. Euro erhöht, der Gewinn legte um 1,1 Prozent auf 301 Mio. Euro zu. Aufgrund der soliden Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr geht der Konzern nun von einem Umsatzwachstum im Gesamtjahr von rund 5 statt bisher 4 Prozent aus.

Die Analysten der Baader Bank haben in Reaktion auf die "sehr soliden" Zahlen ihre "Buy"-Empfehlung für die Titel der Telekom-Aktien bestätigt, das Kursziel wird mit 9,61 Euro angegeben. Bis Mittag kletterten die Papiere der Telekom um 0,3 Prozent auf 6,76 Euro.

Die Liste der Kursgewinner im prime market führten RHI Magnesita mit einem Aufschlag von 3,4 Prozent an. Die Titel hatten bereits am Vortag kräftig zugelegt. Der Private-Equity-Investor Rh?ne Capital steigt auf indirektem Weg wieder beim heimischen Unternehmen ein, war am Dienstag bekannt geworden. Die Ignite Luxembourg Holding, die indirekt von einem Rh?ne-Fonds (Rh?ne Holdings VI) kontrolliert wird, strebt eine Beteiligung von 29,9 Prozent an und hat sich bereits knapp 20 Prozent gesichert.

Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich vor allem Bankaktien gut gesucht. Erste Group zogen bisher um 2,5 Prozent an, BAWAG und Raiffeisen Bank International verteuerten sich um jeweils 1,3 Prozent. Aber auch ATX-Schergewichte wie OMV (plus 0,8 Prozent) und voestalpine (plus 2 Prozent) stützten den Leitindex. Am untersten Ende des Kurszettels lagen Agrana mit minus 6 Prozent, die Aktien des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns werden am heutigen Mittwoch ex Dividende gehandelt.

kat/ste

ISIN AT0000999982