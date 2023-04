Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Verluste auf minus 0,84 % aus

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch zu Mittag frühe Verluste weiter ausgebaut. Gegen 12 Uhr gab der Leitindex ATX 0,84 Prozent nach auf 3.248,30 Punkte. Der etwas breitere ATX Prime büßte 0,78 Prozent ein bei 1.640,31 Einheiten.

Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im März deutlich abgeschwächt, die unterliegende Teuerung stieg aber auf ein Rekordniveau. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Vorläufige Zahlen wurden bestätigt. Im Februar hatte die Rate mit 8,5 Prozent deutlich höher gelegen. Im Gegensatz zur allgemeinen Inflation stieg die Kerninflation weiter an. Mit 5,7 Prozent wurde der höchste Stand seit Bestehen des Währungsraums markiert.

In Großbritannien sind Inflationszahlen für März höher als erwartet aus gefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Verbraucherpreise dort im Schnitt um 10,1 Prozent gestiegen. Im Februar hatte die Rate allerdings noch 10,4 Prozent betragen. Auch für die EU werden heute Inflationsdaten veröffentlicht.

Am heimischen Aktienmarkt gab es deutliche Verluste für die Aktien des schwergewichteten Stahlkonzerns voestalpine - sie gaben um 4,2 Prozent nach. Die voestalpine will neue Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 im Wert von 250 Millionen Euro begeben, teilte der Konzern mit. Mit dem Schritt wolle man die eigene Finanzierungsstruktur optimieren.

Deutlich zugelegt haben dagegen die Anteile von Marinomed mit plus 1,9 Prozent. Das Korneuburger Biotechnologie-Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2022 erneut große Summen in Forschung und Entwicklung investiert und seine Verluste damit ausgebaut. Unterm Strich stand ein Minus von gut 6,4 Mio. Euro, nach rund 5,9 Mio. im Jahr zuvor. Marinomed-Geschäftsführer Andreas Grassauer bezeichnete das Ergebnis als planmäßig, in der Zukunft erhoffe man sich dadurch größere Einnahmen, wie er im Gespräch mit der APA erklärte.

Die Titel des Salzburger Kranherstellers Palfinger legten um 2,2 Prozent auf 30,30 Euro zu. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktien von Palfinger leicht von 42 auf 43 Euro angehoben.

Die Titel der Vienna Insurance Group (VIG) legten um 0,8 Prozent zu. Die VIG bestätigte vorläufige Ergebniszahlen vom März. Demnach gab es sowohl beim Prämienvolumen als auch beim Gewinn ein klares Plus.

Unter den schwergewichteten Banken gaben die Aktien von Bawag und Erste Group um 0,9 bzw. 0,8 Prozent nach. Die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) legten dagegen um 0,8 Prozent zu.

spo/ste

ISIN AT0000999982