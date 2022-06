Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Verluste weiter aus

Die Wiener Börse hat am Freitag ihre Verluste bis zu Mittag weiter ausgebaut. Zuletzt stand der heimische Leitindex ATX gegen 12.20 mit einem satten Minus von 2,88 Prozent bei 3.221,35 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime verlor deutliche 2,67 Prozent auf 1.623,03 Einheiten.

Die gestrige Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkt auch am Freitag noch nach. Im Kampf gegen die hohe Inflation wird nun auch die EZB tätig und leitet die geldpolitische Wende ein. Einerseits werden die Netto-Anleihekäufe der Notenbanker mit 1. Juli enden. Andererseits werden auch die Leitzinsen bei der nächsten Zinssitzung im Juli um 25 Basispunkte angehoben.

Bereits direkt nach der Sitzung gerieten die europäischen Märkte unter Druck und auch die Wall Street zeigte sich am Donnerstag deutlich schwächer. "Obwohl die meisten Marktteilnehmer mit einer Zinswende im Sommer gerechnet haben, kam die Ankündigung doch für viele anscheinend überraschend", kommentierte der Marktexperte Christian Henke von IG Markets. Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, haben die Ergebnisse der Sitzung den Anlegern ihre schlechte Stimmung noch einmal zusätzlich verdorben. Zwar sei die Leitzinserhöhung notwendig. Jedoch sei die Zinswende in der Eurozone für Anleger ein weiteres Argument für eine neue Risikoabwägung.

Vor dem Wochenende richten sich die Blicke nun auf wichtige Daten aus Übersee. Am Nachmittag stehen die US-Verbraucherpreisdaten für den Monat Mai auf der Agenda. Vor allem im Hinblick auf die nächste Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche, dürften die Zahlen besonders genau beobachtet werden. Am Markt wird damit gerechnet, dass der Preisauftrieb in den USA weiterhin hoch bleiben dürfte.

Unter den größten Verlierern an der Wiener Börse fanden sich die Bankenwerte wieder. Diese schlossen sich damit den allgemein negativen Branchentrend am europäischen Börsenumfeld an. Allen voran gaben die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) um deutliche 4,2 Prozent nach. Die Aktien der Erste Group verloren unterdessen 2,7 Prozent und BAWAG verbilligten sich um über ein Prozent. Die Anteile des Öl- und Gasriesen OMV rutschten um satte 10 Prozent ab, jedoch handeln die Papiere am Freitag mit einem Dividendenabschlag. Ohne diesem wäre das Minus in etwa halb so groß.

Die Anteile des Ziegelherstellers Wienerberger verloren zuletzt über drei Prozent auf 24,20 Euro. Ein Analystenkommentar sorgte hierbei möglicherweise für etwas Abwärtsdruck. Zwar bestätigten die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktie. Jedoch wurde das Kursziel von 43,00 auf 38,00 Euro gesenkt.

pma/spo

ISIN AT0000999982