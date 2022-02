Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht 0,76 Prozent ins Minus

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.787,10 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 29,00 Punkten bzw. 0,76 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,83 Prozent tiefer bei 1.900,85 Punkten.

Nach freundlichem Beginn drehte der ATX im Verlauf des Vormittags ins Minus ab. Auch die anderen europäischen Indizes konnten ihre Gewinne aus dem Frühhandel nicht halten. Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltende Unsicherheit wegen des Russland-Ukraine-Konflikts.

Im Frühhandel kam von neuen Hoffnungen in dieser Krise noch Unterstützung für die Märkte. So ist zur Deeskalation ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Für Nervosität sorgt hingegen die anhaltende russische Truppenpräsenz an der Grenze zur Ukraine, hieß es von Marktbeobachtern weiter.

Auch Konjunkturnachrichten rückten ins Blickfeld der Anleger: So hat die weniger angespannte Corona-Lage die Unternehmensstimmung im Euroraum deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts IHS Markit stieg von Jänner auf Februar um 3,5 Punkte auf 55,8 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit einer deutlich schwächeren Aufhellung auf 52,9 Punkte gerechnet.

Die bereits hohe Inflation in Deutschland legt weiter zu. Im Jänner stiegen die Produzentenpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 25,0 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen, sie hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 24,4 Prozent gerechnet.

Weiterhin fest zeigten sich unter den Einzelwerten BAWAG und stiegen zu Mittag um 1,6 Prozent. Raiffeisen rutschten hingegen deutliche 2,7 Prozent ins Minus. Die Aktien der Erste Group lagen 0,6 Prozent tiefer.

Wienerberger zeigten sich mit plus 0,71 Prozent auf 31,08 Euro freundlich. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel im Vorfeld der anstehenden Ergebnisvorlage des Baustoffkonzerns von 35,00 auf 37,00 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von Analyst Michael Marschallinger bestätigt.

Für Andritz haben die Erste Group-Analysten ihr Kursziel leicht von 60,00 auf 61,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Daniel Lion bestätigt. Die Aktien des Anlagenbauers gaben zu Mittag um 2,2 Prozent auf 43,78 Euro nach.

Unter Druck gerieten Palfinger und büßten deutliche 5,4 Prozent an Wert ein. Marinomed verloren 3,4 Prozent. Jeweils gut drei Prozent schwächer tendierten Porr und Warimpex.

ger/mik

ISIN AT0000999982