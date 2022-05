Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht geringfügig ins Plus

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag ohne klare Richtung gezeigt. Der heimische Leitindex ATX machte seine Vormittagsverluste komplett wett und drehte leicht ins Plus, bis 12.00 Uhr legte er um 0,03 Prozent auf 3.279,04 Einheiten zu. Der ATX Prime konnte sein Vorzeichen noch nicht ändern, er lag mit 0,02 Prozent auf 1.646,98 Prozent noch knapp im Minus.

Schwache Vorgaben aus Fernost, ein tieferes europäisches Umfeld und Gewinnmitnahmen nach der längeren Aufwärtsserie lasteten zunächst noch auf dem Wiener Markt. Doch die Stimmung hellte sich nach und nach auf - eine Trendwende bei den ATX-Schwergewichten Erste Group, BAWAG und OMV half dem Leitindex schließlich beim Vorstoß ins positive Terrain.

Dominierende Themen am Markt sind weiterhin die Zins- und Inflationssorgen. Zuletzt signalisierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Kampf gegen die hohe Inflation eine baldige Zinswende. "Ausgehend von den derzeitigen Aussichten werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, die negativen Zinssätze bis zum Ende des dritten Quartals zu beenden", kündigte Lagarde in einem von der Notenbank veröffentlichten Beitrag an. Die erste Zinserhöhung stellte sie für den Juli in Aussicht.

Datenseitig standen vor allem die Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus der Eurozone im Fokus. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai von hohem Niveau eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 54,9 Punkte, Analysten hatten im Schnitt mit einer Eintrübung auf nur 55,1 Punkte gerechnet. Experten von S&P Global werten die Stimmungsdaten trotz des Dämpfers aber weiterhin als robust. Der deutsche PMI legte im Mai überraschend um 0,3 auf 54,6 Punkte zu. Am Markt war mit einem Rückgang des Werts gerechnet worden.

In Wien blieb es meldungsseitig am Vormittag still, auch von Analystenseite gab es noch keine frischen Impulse. Zahlen zum ersten Quartal kommen am heutigen Dienstag von CA Immo und der Immofinanz - allerdings werden diese erst nach Börsenschluss veröffentlicht. Die Aktien der beiden Immo-Unternehmen zeigten sich bisher mit einem Minus von 0,9 bzw. 0,1 Prozent.

Unter Verkaufsdruck standen europaweit die Versorger: Verbund verbilligten sich in Wien bisher um 2,4 Prozent, EVN fielen um 2,1 Prozent. Banken notierten ohne klare Richtung: Erste Group kletterten bis Mittag um 1,3 Prozent, BAWAG gaben geringfügige 0,04 Prozent nach und Raiffeisen Bank International büßten 1,2 Prozent ein. Ölwerte lagen im Plus: Index-Schwergewicht OMV stieg um rund ein Prozent, Papiere von Schoeller-Bleckmann um deutlichere 2,6 Prozent.

ISIN AT0000999982