Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht ins Minus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag merklich in den Minusbereich gedreht. Der ATX gab bis zwölf Uhr um 0,52 Prozent auf 2.782,67 Punkte ab, nachdem er sich im Frühhandel noch klar im Plus präsentiert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen trübte sich die Stimmung mittlerweile ein und die Indizes tauchten ebenfalls in die Verlustzone ab.

Die Analysten von Helaba verwiesen auf die weiterhin vorhandenen Krisenherde sowie auf das hohe Risiko neuer negativer Schlagzeilen. Insofern stellt sich nach Einschätzung der Experten die Frage, ob der jüngst aufgekommene Optimismus an den Finanzmärkten gerechtfertigt sei. Neben den Energie- und Rezessionssorgen bereitet die hohe Inflation weiterhin Kopfzerbrechen. Sie sei der Grund dafür, dass von den Zentralbanken keine konjunkturelle Unterstützung zu erwarten ist wie in früheren Krisenzeiten, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Auf den ATX lasteten vor allem die Kursverluste der schwergewichteten Banken. Erste Group verbilligten sich um 1,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 2,3 Prozent hinnehmen. BAWAG gaben um vergleichsweise moderate 0,1 Prozent ab.

Die Verbund-Aktie steigerte sich hingegen um 1,2 Prozent auf 87,80 Euro. Laut Agenturberichten hat die Citigroup ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Stromversorgers von "Sell" auf "Neutral" hochgenommen. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 88 auf 85 Euro revidiert.

Im Technologiebereich gewann die AT&S-Aktie ein Prozent. Die Lenzing-Aktie büßte um ein weitere Prozent an Kurswert ein, nachdem die Titel des Faserherstellers zur Wochenmitte bereits um mehr als acht Prozent abgerutscht war. voestalpine schwächten sich um 1,3 Prozent ab.

ISIN AT0000999982