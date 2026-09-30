ATX
|
6 856,00
|
-78,55
|
-1,13 %
|
30.09.2026 12:09:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht ins Minus
In Italien, der drittgrößten Volkswirtschaft der EU, verstärkte sich die Inflation im September kräftig, und auch noch etwas deutlicher als erwartet. Auf Jahressicht stieg die Teuerung um 4,1 Prozent und liegt damit weit über dem Ziel der Europäischen Zentralbank, die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum anstrebt.
Solange der Nahostkonflikt die Energiepreise hochhält und es Inflations- und Zinssorgen gibt, bleibt das Umfeld am Aktienmarkt schwierig, schrieben die Helaba-Analysten bereits in der Früh. Zwar hat Saudi-Arabien die Ölexporte über die Ost-West-Pipeline inzwischen wieder aufgenommen, deutliche Entspannung brachte dies an den Ölmärkten aber nicht, hieß es weiter von den Experten.
Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene und von Analystenseite eine magere Meldungslage vor. Palfinger bauten ein Minus von 1,3 Prozent. Der Kranhersteller teilte mit, Wertberichtigungen auf das Russland-Geschäfts in Höhe von 135 Mio. Euro verbuchen zu müssen.
Im Technologiebereich kamen die AT&S-Anteilsscheine um 5,6 Prozent zurück, nachdem die Titel am Vortag noch um mehr als neun Prozent hochgesprungen waren.
Die Papiere von RHI Magnesita gewannen 5,8 Prozent. Die Analysten der Berenberg Bank bekräftigten das Kaufvotum "Buy" für die Aktie des österreichisch-brasilianischen Feuerfestunternehmens, nachdem am Vortag bestätigt wurde, dass das Unternehmen den britischen Mitbewerber Vesuvius kaufen möchte.
Unter den schwergewichteten Banken verbilligten sich Raiffeisen Bank International um 1,5 Prozent und Erste Group um 0,6 Prozent. BAWAG-Titel legten knappe 0,1 Prozent zu.
Verluste wiesen die Titel aus dem Ölbereich auf. Die OMV-Aktie fiel um 0,4 Prozent und bei den Papieren des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters SBO gab es ein Minus von 1,3 Prozent zu sehen.
ste/moe
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 856,00
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.